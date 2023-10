Filme inspirado em romance de Lídia Jorge estreia nos EUA

O filme “O vento assobiando nas gruas”, de Jeanne Waltz, a partir de um romance de Lídia Jorge, vai ter estreia mundial no sábado no festival norte-americano de cinema Mill Valley, na Califórnia, revelou a produtora C.R.I.M..

O festival, que começa na quinta-feira, conta na programação com “O vento assobiando nas gruas”, em estreia mundial, com sessões nos dias 07 e 11. O filme chegará aos cinemas portugueses em fevereiro de 2024.

O filme conta com coprodução entre Portugal e a Suíça e parte do romance homónimo de Lídia Jorge, publicado em 2002, e que lhe valeu vários prémios literários, entre os quais o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores.

A figura central da história é Milene Leandro, uma jovem mulher que se vê abandonada, mas independente, com a morte da avó e com os tios de férias no estrangeiro. É numa antiga fábrica de conservas da família Leandro que Milene é encontrada pelos cabo-verdianos Mata, que escolheram aquele local para viver, refere a sinopse.

A rodagem aconteceu no Algarve, em Tavira e Vila Real de Santo António, com equipas técnicas e artísticas portuguesas e cabo-verdianas, sendo o elenco encabeçado por Rita Cabaço e Milton Lopes, explica a produtora.

O filme conta ainda com Maria Fortes, Beatriz Batarda, Isabel Muñoz Cardoso, Clara Maciel, Rúben Garcia, João Lagarto, Romeu Runa, Ana Zanatti e Dino d’Santiago.

Jeanne Waltz é uma realizadora suíça há muito radicada em Portugal, e “O vento assobiando nas gruas” é a sua terceira longa-metragem, depois de “Pas Douce” (2007) e “Daqui p’rá alegria” (2003).

A realizadora e argumentista foi assistente de realização e decoradora, trabalhando com nomes como Joaquim Pinto, Manoel de Oliveira, Teresa Villaverde, António Campos e João César Monteiro.

O 46.º Mill Valley Festival estende-se até ao dia 15, contando com filmes de, entre outros, Jack Huston, Sofia Coppola, Aki Kaurismaki, Wim Wenders, Hayao Miyazaki, Emerald Fennell e Jonathan Glazer, entre outros realizadores.