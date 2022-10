Filme do Turismo do Porto e Norte premiado em Cannes

O filme promocional “The Majestic Adventures of Ofelia de Souza”, do Turismo do Porto e Norte de Portugal, foi distinguido com um Golfinho de Ouro, na 13ª edição do Cannes Corporate Media & TV Awards.

Com assinatura da Kobu Agency, o filme é “especialmente direcionado para o segmento de «Meeting & Industry»” e coloca Ofélia de Souza, “uma experiente organizadora de eventos e epicurista de 72 anos”, num distinto papel de embaixadora do Turismo do Porto e Norte, que lança a pergunta-sugestão: «Why choose Porto & North of Portugal for your event?».

De acordo com o portal de notícias da Câmara do Porto, o festival define o padrão mundial dos filmes corporativos e distingue, anualmente, os melhores vídeos, documentários e reportagens nessa área. “Nesta edição, recebeu cerca de 800 inscrições provenientes de mais de 40 países”.

Referir que o «The Majestic Adventures of Ofelia de Souza» tem merecido distinções de grande relevo a nível internacional, tendo sido já premiado no New York Festival TV & Film Awards, com um «Gold Trophy», na categoria «Corporate Image» e ter atingido o primeiro lugar, em cinco categorias diferentes, no «Vegas Movie Awards», também nos EUA.