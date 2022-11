Filme do Turismo Centro de Portugal em pódio internacional

O filme promocional “Aqui Entre Nós”, da Turismo Centro de Portugal, encerrou de forma muito positiva a participação no circuito internacional de festivais internacionais de cinema de turismo. O filme da região Centro de Portugal recebeu o troféu correspondente ao terceiro lugar na categoria “Destinos Turísticos – Regiões”, depois de somados todos os pontos recebidos nos festivais ao longo do ano. O resultado final foi conhecido em Valência, Espanha, durante a gala World Tourism Film Awards, que encerrou o circuito de 2022.

A gala do CIFFT – Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo reúne os filmes mais premiados ao longo do ano e anuncia o ranking final. O filme do Centro de Portugal foi o terceiro mais bem classificado entre aqueles que concorreram na categoria “Destinos Turísticos – Regiões”, ficando apenas atrás de filmes da Andaluzia (Espanha) e do Peloponeso (Grécia).

Pedro Machado, Jorge Loureiro e Adriana Rodrigues, da Turismo Centro de Portugal, receberam a distinção das mãos de Alexander Kammel, presidente do CIFFT. “É uma grande honra para nós que o filme ‘Aqui entre Nós’ tenha merecido a distinção como um dos melhores a nível mundial, numa categoria que distingue as regiões enquanto destinos turísticos. A região magnífica que é o Centro de Portugal não merece menos”, sublinha Pedro Machado.

O circuito internacional do CIFFT engloba 10 festivais em outros tantos países. O filme “Aqui Entre Nós” foi premiado no Festival Internacional de Filmes de Turismo de África, na África do Sul, no Festival TourFilm de Zagreb, na Croácia, no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, em Ourém, Portugal, e no Amorgos Tourism Film Festival, na Grécia.

Produzido para a Turismo Centro de Portugal pela Ideias Com Pernas – Creative Films, partindo de um conceito desenvolvido pela agência criativa Bang Bang Creative Shots, o filme “Aqui Entre Nós” inseriu-se numa campanha lançada pelo TCP em 2021, que teve como como grande objetivo dar a conhecer aos portugueses a essência do Centro de Portugal e solidificar a região como o primeiro destino de férias dos portugueses.

