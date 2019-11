Filme do Centro de Portugal entre os melhores do mundo

O filme “Turismo Centro de Portugal – Are You Ready” foi o oitavo classificado entre mais de 3.000 filmes promocionais apreciados pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo, foi anunciado.

“A película encerrou de uma forma extremamente positiva a sua participação no circuito internacional de festivais internacionais de cinema de turismo”, revelou, em comunicado, a Turismo do Centro, destacando que o filme esteve em competição com “representantes de destinos turísticos tão fortes” como Espanha, Alemanha, França, Grécia, Azerbaijão, Índia, Croácia, Emirados Árabes Unidos ou Turquia, entre um total de 106 países.

O filme, que conta com a participação do surfista Garrett McNamara, arrecadou nove prémios e distinções em oito festivais em todo o mundo.

“É uma grande satisfação saber que, entre mais de 3.000 filmes, de 106 países, o filme do Centro de Portugal conquistou um magnífico 8.º lugar. Dedico este troféu à equipa fantástica que todos os dias trabalha em prol do Centro de Portugal e às organizações públicas e privadas que nos apoiam, desde a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, aos municípios, aos empresários, às associações e às comunidades intermunicipais, entre outras”, refere o presidente da Turismo Centro.

Pedro Machado recebeu o galardão durante uma gala mundial realizada na terça-feira à noite, em Viena, Áustria.

“É uma grande honra para nós que o filme ‘Are You Ready?’ seja reconhecido como um dos melhores nesta área a nível mundial. É um filme que coloca a tecnologia e a criatividade ao serviço do turismo. Estamos muito orgulhosos e, claro, vamos regressar com novos filmes promocionais, que mostrem a região magnífica que é o Centro de Portugal”, disse Pedro Machado.

Produzido pela Slideshow, o filme conta com a participação do surfista Garrett McNamara e regista centenas de milhares de visualizações na página de Facebook da Turismo do Centro.

“É um filme promocional com um conceito inovador: o visitante transforma-se na personagem de um jogo passado no magnífico território do Centro de Portugal e tem como objetivo chegar à onda gigante da Nazaré, onde é esperado pelo surfista Garrett McNamara”, resume Machado.

