Filme de Sandro Aguilar compete em festival no Canadá

O mais recente projeto do realizador Sandro Aguilar, “Armour”, integra a competição de curtas e médias-metragens da 23ª edição do RIDM – Montreal International Documentary Festival, a decorrer de 12 de novembro a 2 de dezembro, no Canadá.

“Armour” de Sandro Aguilar fará parte do programa “Contemplating Dystopia”, secção que explora visões macro sobre as comunidades, a ser exibida online de 19 a 25 de novembro. O filme, co-produzido pela O Som e a Fúria (Portugal) e pela Paraloeil (Canadá), foi rodado numa residência artística no Canadá, e procura explorar a potência da paisagem e da forma como ela nos fala do mundo através da jornada alcoolizada de Hector, um homem no limiar do descontrole. Com estreia mundial no Festival de Roterdão, “Armour” foi recentemente galardoado com o prémio de Melhor Realização na 28ª edição do Curtas Vila do Conde.

O RIDM é o único festival de cinema do Québec dedicado ao documentário, apresentando os melhores filmes baseados na realidade, incluindo as obras de realizadores estabelecidos e novos talentos. Este ano, a organização do festival optou por prolongar o evento por três semanas, incluindo também uma programação online.

Sandro Aguilar fundou a O Som e a Fúria, produtora a cargo dos filmes de Miguel Gomes, João Nicolau, Salomé Lamas, e Ivo Ferreira, entre outros. Os filmes de Aguilar ganharam prémios no Festival de Veneza, Gijón, Oberhausen ou Vila do Conde, entre outros, e foram exibidos em festivais como Torino, Belfort, Montreal ou Clermont-Ferrand. Sandro Aguilar foi ainda alvo de retrospectivas no BAFICI, Oberhausen, no Festival de Nova Iorque e em Roterdão.

