Filme de realizador português compete em Cannes

O filme “Grand Tour”, do realizador português Miguel Gomes, integra a competição oficial do Festival de Cinema de Cannes, que acontece em maio em França, de acordo com a programação anunciada.

É a primeira vez que Miguel Gomes integra a competição pela Palma de Ouro, mas o cinema do realizador tem tido presença regular em Cannes, nomeadamente na Quinzena de Realizadores, onde apresentou “Aquele querido mês de agosto” (2008), “As mil e uma noites” (2015) e “Diários de Otsoga” (2021), correalizado com Maureen Fazendeiro.

Na apresentação da programação, o diretor-geral do festival, Thierry Frémaux, sublinhou “o grande virtuosismo visual” do filme de Miguel Gomes, que é protagonizado por Crista Alfaiate e Gonçalo Waddington e que tem coprodução com Itália, França, Alemanha, China e Japão.

“Grand Tour” é também “a primeira obra portuguesa a concorrer à Palma de Ouro em 18 anos”, lembra a produtora Uma Pedra no Sapato, em comunicado. Há 18 anos, em 2006, na competição de longas-metragens esteve “Juventude em Marcha”, de Pedro Costa.

Situada no início do século XX, a história segue Edward, um funcionário público do império britânico, que foge da noiva Molly no dia em que ela chega para o casamento.

“Nas suas viagens, porém, o pânico dá lugar à melancolia. Contemplando o vazio da sua existência, o cobarde Edward interroga-se sobre o que terá acontecido a Molly… Desafiada pelo impulso de Edward e decidida a casar-se com ele, Molly segue o rasto do noivo em fuga através deste ‘Grand Tour’ asiático”, refere a sinopse.

O filme foi rodado em estúdio em Roma, mas teve também filmagens em Lisboa e em várias paragens da Ásia. O argumento é de Miguel Gomes, Mariana Ricardo, Telmo Churro e Maureen Fazendeiro.

Atualmente, Miguel Gomes está a trabalhar nos projetos “Selvajaria”, a partir do livro “Os sertões”, do escritor brasileiro Euclides da Cunha, e “Cantiga”, baseado no livro ilustrado “Romance” (2013), do autor francês Blexbolex.

Na competição oficial estão também, entre outros, “Megalopolis”, um ambicioso projeto independente de Francis Ford Coppola com mais de 40 anos, “The Shrouds”, de David Cronenberg, “Motel Destino”, do realizador brasileiro Karim Ainouz, “Bird”, de Andrea Arnold, “Emilia Perez”, de Jacques Audiard, ou “Kinds of Kindness”, do grego Yorgos Lanthimos, novamente com Emma Stone.

A 77.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 14 a 25 de maio.