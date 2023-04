Filme de Martin Scorsese vai estrear em Cannes

Martin Scorsese vai estar em maio na Croisette, para subir os degraus do Palais des Festivals ao lado de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e outros membros do elenco e da equipe de “Killers of the Flower Moon”, a sua última longa metragem.

Baseado no romance de David Grann e escrito por Eric Roth e Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” passa-se no Oklahoma na década de 1920 e narra os assassinatos em série de membros da comunidade Osage, que enriqueceram graças ao petróleo presente sob suas terras. Esta série de crimes violentos é conhecida hoje como o “Reino do Terror”.

Diretor, argumentista, ator e produtor, Martin Scorsese dedicou sua vida à Sétima Arte e o Festival de Cinema de Cannes acompanhou-o em diversas ocasiões. Recebeu a Palma de Ouro em 1976 com “Taxi Driver”. Depois voltou regularmente à Seleção Oficial e ganhou o Prémio de Realização por “After Hours”, 10 anos após a coroação de “Taxi Driver”.

Em 1998, presidiu ao júri que atribuiu a Palma de Ouro ao realizador grego Theo Angelopoulos por “L’Éternité et un jour”. Quatro anos depois, presidiu ao Júri da Cinéfondation e das Curtas-Metragens, na companhia do realizador iraniano Abbas Kiarostami.

O filme será apresentado no sábado, 20 de maio, no Grand Théâtre Lumière.