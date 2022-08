Filme de Marco Martins tem estreia mundial em San Sebastián

O filme “Great Yarmouth – Provisional Figures” estreia no Festival de Cinema de San Sebastián. O filme do realizador Marco Martins pode ser visto no festival, que decorre entre 16 e 24 de setembro.

O filme fala da comunidade portuguesa no Reino Unido e do trabalho neste país antes do “Brexit”. A longa-metragem conta com emigrantes portugueses, com habitantes de Great Yarmouth e com os atores Nuno Lopes, Rita Cabaço e Romeu Runa.

Segundo o Instituto do Cinema e do Audiovisual, a ação do filme desenrola-se em 2019, três meses antes da saída do Reino Unido do bloco europeu, e é protagonizado por uma mulher que, com o seu marido inglês, ajuda as fábricas locais a recrutar trabalhadores portugueses e a instalá-los nos decadentes hotéis da marginal de Great Yarmouth.

