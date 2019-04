Filme de lusodescendente na Semana da Crítica de Cannes

Cristèle Alves Meira regressa ao festival de Cannes depois de em 2016 ter apresentado a sua curta metragem “Campo de Víboras”.

A lusodescendente a viver em Paris assina um filme intitulado “Invisível Herói”, a história de Duarte, um cinquentenário invisual que procura um amigo cabo-verdiano nas ruas de Lisboa. Apesar do calor do verão da capital portuguesa, Duarte percorre as ruas do seu bairro mas tem dificuldades em encontrar pistas sobre o amigo desaparecido.

“Obrigada a todos pelas vossas mensagens”, escreveu Cristèle Alves Meira nas redes sociais. A realizadora declara.se “muito feliz mesmo por esta seleção na Semana da Crítica”. Alves Meira deixa os parabéns a toda a equipa do filme e um aviso “aos lisboetas ou aos amigo(a)s de passagem” pois a curta metragem Invisível Herói será projetada no domingo, 5 de maio as 19 horas no cinema São Jorge.

Veja a entrevista de Cristèle Alves Meira ao BOM DIA em 2016, a propósito da passagem de “Campo de Víboras” no festival de cinema de Cannes.