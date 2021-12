Filme de Cristèle Alves Meira no festival de Clermont-Ferrand

A cineasta luso-francesa apresenta na competição nacional do festival de Clermont-Ferrand a sua mais recente curta metragem “Tchau Tchau”.

O filme, rodado durante a pandemia, passa-se na no contexto em que as famílias não podiam juntar-se para os funerais. Um menina, separada do seu avô por um oceano, inventa uma forma de lhe dizer adeus.

Cristèle Alves Meira anunciou com alegria a presença do seu filme no prestigiado festival, e agradece a François-Pierre Clavel “pela confiança”, e ao seu pai, David Meira, por ter aceite o desafio de participar em “Tchau Tchau”.

