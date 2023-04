Filme de Cristèle Alves Meira lidera corrida aos Prémios Sophia

O filme “Alma Viva”, da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, é o mais nomeado aos prémios de cinema português Sophia 2023, enquanto o prémio de carreira será atribuído ao argumentista Carlos Saboga.

De acordo com a lista de nomeados para a 21.ª edição dos Sophia, hoje divulgada em Lisboa, “Alma Viva” soma 13 nomeações.

Com onze nomeações cada para os Sophia surgem “Nunca Nada Aconteceu”, de Gonçalo Galvão Teles, e “Restos do Vento”, de Tiago Guedes.

“Alma Viva”, a primeira longa-metragem de Cristèle Alves Meira, estreou-se nos cinemas em outubro passado e foi o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares.

O filme, que conta com as interpretações de Lua Michel, Ana Padrão, Ester Catalão, entre outros, é um microcosmo sobre laços familiares, emigração, misticismo e a cultura transmontana, e foi integralmente rodado em Junqueira, concelho de Vimioso, onde a realizadora tem raízes maternas. As filmagens também contaram com atores não profissionais da localidade.

Nos Sophia, o “Alma Viva” está nomeado, por exemplo, para Melhor Filme, produzido pela Midas Filmes, Realização, Argumento Original, Atriz Principal, para Lua Michel, e Direção de Fotografia, para Rui Poças.

Para o Sophia de Melhor Filme estão ainda indicados “Lobo e Cão”, de Cláudia Varejão, “Restos do Vento” e “Nunca Nada Aconteceu”.

Cláudia Varejão, Tiago Guedes, Gonçalo Galvão Teles disputam com Cristèle Alves Meira o Sophia de Melhor Realização.

Na categoria de Melhor Longa-Metragem Documental surgem “Cesária Évora”, de Ana Sofia Fonseca, “Entre Ilhas”, de Amaya Sumpsi, “Objetos de Luz”, de Acácio de Almeida e Marie Carré, e “Um Corpo que Dança – Ballet Gulbenkian 1965-2005”, de Marco Martins.

Para o prémio de Melhor Série/Telefilme foram selecionados “3 Mulheres – Pós-Revolução”, de Fernando Vendrell e Elsa Garcia, “Causa Própria”, de Edgar Medina e Rui Cardoso Martins, “Cuba Libre”, de Henrique Oliveira, e “Vanda”, de Patrícia Muller.

Entre as curtas-metragens nomeadas, destaque para as da área da animação, no ano do centenário do cinema de animação e de várias distinções para o cinema português.

Para o Sophia de Melhor Curta-Metragem de Animação estão indicados “Garrano”, de Vasco Sá e David Doutel, “Ice Merchants”, de João Gonzalez, “O Casaco Rosa”, de Mónica Santos, e “O Homem do Lixo”, de Laura Gonçalves.

Este ano, o prémio de carreira dos Sophia será atribuído a Carlos Saboga.

“Argumentista de referência do cinema português desde os anos 1980, escreveu filmes de António-Pedro Vasconcelos, Luís Galvão Telles, Fernando Lopes, Raul Ruiz, Valéria Sarmento e Mário Barroso, tendo também escrito e realizado os seus próprios filmes (‘Photo’, ‘A Uma Hora Incerta’)”, refere a academia.

Carlos Saboga já tinha sido distinguido anteriormente nos prémios Sophia, em 2013, com o prémio de melhor argumento original para o filme “As linhas de Wellington”.

A lista de nomeados pode ser consultada em www.academiadecinema.pt.

A cerimónia dos prémios Sophia está marcada para 21 de maio no Casino Estoril, Cascais, com transmissão na RTP2.