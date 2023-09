Filme de Bruno Gascon conquista festival na Moldávia

O filme “Pátria”, de Bruno Gascon, acaba de se sagrar vencedor no Serbest International Film Festival, na Moldávia.

À luz do contexto de emergência social e político que se vive no país, devido ao estado de emergência declarado devido à Guerra na Ucrânia, a distopia realista do filme impressionou o júri que considerou que “Pátria” é um filme atual, relevante e necessário “de visionamento obrigatório”, avança a editora.

Em “Pátria”, a ação passa-se numa “distopia realista”, que retrata um país dominado pela opressão de uma ditadura. Neste ambiente sombrio, dois grupos enfrentam-se num momento em que os movimentos extremistas crescem nas ruas. Com uma abordagem “corajosa”, o filme aborda questões urgentes como a xenofobia e a liberdade de expressão, pretendendo despertar a consciência do público para estes temas.

Fazem parte do elenco Tomás Alves, Rafael Morais, Michalina Olszanska, Matamba Joaquim, João Vicente, Iris Cayatte e Raimundo Cosme.