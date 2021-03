Filme de Alexandra Ramires nomeado para os Prémios Quirino

O filme “Elo”, da realizadora portuguesa Alexandra Ramires, está nomeado para dois Prémios Quirino, que reconhecem o cinema de animação do espaço ibero-americano.

Segundo a organização, que anunciou esta quarta-feira os filmes e séries que disputam os prémios, “Elo”, de Alexandra Ramires, está nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação e para o Quirino de Melhor Desenvolvimento Visual.

“Elo” é uma animação a grafite em papel e sem diálogos, com argumento de Alexandra Ramires e da escritora Regina Guimarães. É o primeiro filme em nome próprio de Alexandra Ramires, depois de ter coassinado “Água mole”, com Laura Gonçalves.

Produzido pela Bando à Parte, em coprodução com França, “Elo” já foi exibido em cerca de 30 festivais e mostras, e soma uma dezena de prémios.

Da lista de nomeados dos Quirino, destaque ainda para o prémio de melhor curta-metragem de escola, para o qual está indicado “Le retour des vagues”, filme de vários autores, coassinado por Francisco Moutinho de Magalhães, feito na Escola de Imagem Gobelins, em França.

A quarta edição dos Prémios Quirino foi marcada para 29 de maio, em San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, em Espanha, sendo antecedida, a partir do dia 27, pelo Fórum Ibero-Americano de Coprodução e Negócios, dedicado a profissionais de cinema de animação.

Serão atribuídos prémios para longas-metragens, séries, curtas-metragens, curtas escolares, obras por encomenda, animação de videogame, desenho de som e música original, desenvolvimento visual e design de animação.

Para o Quirino de Melhor Longa-Metragem de Animação estão nomeados “El camino de Xico”, de Eric Cabello Díaz, “Escuela de miedo”, de Leopoldo Aguilar, e “Um disfraz para Nicolás”, de Eduardo Rivero – todos do México – e “Nahuel y el libro mágico”, de Germán Acuña Delgadillo, do Chile.

O filme mais nomeado desta edição, em três categorias, é a curta-metragem espanhola “Wayback”, de Carlos Salgado.

Na cerimónia de entrega será homenageado o desenhador e realizadaor cubano Juan Padrón.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

Mais de 20 países, incluindo Portugal, estiveram na criação destes prémios, batizados em homenagem ao realizador italo-argentino Quirino Cristiani.

