Filme com duas nomeações aos Óscares tem som português

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou esta segunda-feira as indicações para a 93ª edição dos Óscares. Uma coprodução romena, luxemburguesa, suíça e alemã, intitulada “Collective” foi nomeada para Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional.

O documentário conta com a presença de um profissional lusodescendente na equipa técnica originária no Luxemburgo, Angelo dos Santos.

Angelo dos Santos é um experiente técnico de som, tendo sido responsável em “Collective” pela edição sonora. O lusodescendente tem no seu currículo, como técnico de som, filmes e séries de relevo, tais como “Bad Banks”, disponível na Netflix, ou “De Superjhemp Retörns”, uma das longas metragens com mais êxito de sempre no Luxemburgo.

O documentário “Collective” é realizado pelo romeno Alexander Nanau e já foi premiado internacionalmente com cerca de 40 galardões. O filme é também o vencedor do «Melhor Documentário Europeu» da EFA e candidato a «Melhor Documentário» nos prémios BAFTA 2021.

Segundo a Indiewire, é “um dos maiores filmes sobre jornalismo alguma vez feito”.