Filipe Keil partilha o palco com Gus Liberdade

O artista Filipe Keil desde cedo mostrou interesse pela música e pela composição. O piano foi o primeiro instrumento que o cativou.

Em 2006 escreveu a sua primeira canção “Só quero um Mundo melhor”. Foi com essa música que concorreu no Festival da Canção Júnior na RTP, sendo a sua primeira experiência televisiva. Em 2009 recebeu um prémio de vencedor na categoria Letra do concurso GrandeC onde compôs, em parceria com Tim dos Xutos & Pontapés, o tema vencedor. Em 2013 participou no programa de talentos Factor X na SIC, chegando aos finalistas com o grupo Yeah!Land.

Compôs o seu primeiro trabalho a solo em 2014, o EP ‘Keil’. Produzido em parceria com o produtor Gus Liberdade (Gustavo Almeida). Em 2017, lançou um single e um EP de temas acústicos, incluindo o tema “Sonhador”, participou no programa Masterclass da Antena 1, dirigido por Noémia Gonçalves e João Gil.

Filipe Keil tem desenvolvido os seus temas originais seguindo uma linha eletrónica e acústica, valorizando a escrita e procurando interligar sonoridades entre o universo Indie e Pop. É cantor, compositor, produtor e letrista, tendo uma série de temas compostos e partilhados online, incluindo o tema “Hoje” que levou ao Festival da Canção de 2019. Tem vindo a desenvolver a sua arte com o auxílio da expressão estética e performativa, misturando os seus poemas com ritmos alternativos e inspirando-se na diversidade sonora e poética da cultura Portuguesa.

Neste momento apresenta-se ao vivo, em dueto com o músico Gus Liberdade, num espetáculo intimista e diversificado.