Filipe Albuquerque quinto em Detroit

O piloto português Filipe Albuquerque (Acura) terminou em quinto lugar na corrida deste sábado do Campeonato Norte-Americano de Resistência (IMSA), disputada em Detroit.

O piloto natural de Coimbra, que fez equipa com o norte-americano Ricky Taylor, concluiu as 1:40 horas desta sexta ronda do campeonato a 15,942 segundos do vencedor, o holandês Renger van der Zande (Cadillac).

O britânico Oliver Jarvis (Acura) foi segundo classificado, a 0,398 segundos do vencedor, com o norte-americano Eral Bomber (Cadillac) em terceiro, a 0,783.

A equipa de Albuquerque largou da terceira posição mas uma má estratégia de pneus obrigou a duas paragens extra nas boxes, o que roubou quaisquer possibilidades de lutar pela vitória.

“O início da corrida até estava a correr bem, estávamos com bom andamento. Quando entrei para o carro fizemos uma estratégia errada. Tentámos ganhar a corrida claramente com a estratégia errada. Faltou-nos andamento devido à estratégia com os pneus. O carro não estava mal mas ao não acertar com a estratégia, este é o exemplo do quão mal se pode ficar da vitória. É muito frustrante, nem parece nosso, arrancar da frente e acabar lá atrás”, lamentou o piloto português.

A próxima ronda é uma resistência de seis horas, em Watkins Glen, em 26 de junho.