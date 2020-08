Filipe Albuquerque ganha em Spa

O piloto português Filipe Albuquerque, que corre na equipa United Autosports, venceu este domingo as 4 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, prova pontuável para as European Le Mans Series, arrecadando ainda a ‘pole position’ e a volta mais rápida da corrida.

O piloto de Coimbra, que faz dupla com o britânico Phil Hanson no Oreca 07, cumpriu as 100 voltas em 4:02.01,361 horas, deixando os segundos classificado, o australiano James Allen e os franceses Thomas Laurent e Alexandre Cougnaud (Graf) a 58,163 segundos.

Os franceses Julien Canal e Nicolas Jamin e o britânico Will Stevens (Panis Racing) fecharam o pódio, a 1.01,115 minutos.

No final, Filipe Albuquerque dedicou o triunfo ao seu pai, falecido há duas semanas. “Esta vitória é para o meu Pai que me ensinou a guiar quando tinha 7 anos”, escreveu o piloto luso nas redes sociais.

“Não poderia querer mais. Foi um fim de semana excecional, com todos os objetivos alcançados. Estou muito contente e, ao mesmo tempo, melancólico, pois o meu maior fã, o meu pai, já não está comigo para festejar mais esta vitória. Este resultado é para ele, esteja onde estiver”, referiu emocionado Filipe Albuquerque.

Com reste resultado, o piloto português assumiu o comando do campeonato, depois do terceiro lugar na prova de abertura.

A terceira jornada da época do ELMS decorre nos dias 29 e 30 de agosto, no circuito francês de Paul Ricard.