Filipe Albuquerque disputa 24 Horas de Daytona

O piloto português Filipe Albuquerque (Acura) venceu domingo a corrida de qualificação para as 24 Horas de Daytona, prova de abertura do Campeonato Americano de Resistência, que se disputa no próximo fim de semana.

Filipe Albuquerque, que faz equipa com os norte-americanos Ricky Taylor e Alexander Rossi e com o britânico Will Stevens, arrancou do último lugar da grelha, conseguindo recuperar até à segunda posição, altura em que entregou o Acura a Ricky Taylor, que acabou por cortar a meta na primeira posição.

“Estou muito contente com o resultado que conseguimos. Não que sair da primeira posição da grelha para uma corrida de 24h seja de importância extrema, mas sim pelo facto de termos largado da última posição para a corrida de qualificação e termos conseguido chegar a primeiro. Isso reflete bem o nosso trabalho e aquilo que podemos fazer”, explicou Albuquerque.

O piloto de Coimbra garante que o objetivo passa por repetir a vitória conseguida em 2021.

“Somos os vencedores da edição 2021 e queremos revalidar essa conquista, mas sabemos que temos adversários muito profissionais, muito motivados e munidos de máquinas muito competitivas. Tudo pode acontecer por isso vamos lutar para atingir o nosso objetivo”, concluiu.

As 24 Horas de Daytona disputam-se a 29 e 30 de janeiro.

