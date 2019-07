Filipa Sousa acredita nas mulheres guerreiras

“Acreditar” é o álbum de estreia da cantora algarvia Filipa Sousa e o culminar de uma carreira de vinte anos em que, tendo sempre o fado como ponto de partida, essência e matriz, lançou pontes a outros géneros musicais – do rock à música electrónica de dança e à fusão do fado com sonoridades a ele estrangeiras, nos Al-Mouraria e no Gato Malvado Ensemble.

Com um sonho para cumprir e espírito de aventura, Filipa Sousa foi uma das finalistas do concurso televisivo “Operação Triunfo” (2007), ganhou a I Grande Noite de Fado do Algarve (2008), foi a surpreendente vencedora do Festival RTP da Canção em 2012 com “Vida Minha” (Carlos Coelho/Andrej Babić) e uma presença habitual junto da diáspora portuguesa na Europa.

“Acreditar” é o retrato fiel de uma cantora madura, segura do caminho (percorrido e) a percorrer, absolutamente coerente nos seus propósitos e intenções. E que, com a ajuda imprescindível de Valter Rolo, mentor, produtor, arranjador, teclista e compositor de algumas canções do disco, assina em “Acreditar” uma obra em que o fado está presente – no grão da sua voz, nas mágicas guitarras portuguesas de Ângelo Freire e Bernardo Couto, em linhas melódicas originais ou nas

versões de “No Teu Poema” (Carlos do Carmo) ou “Meu Amor, Meu Amor (Meu Limão de Amargura)” (Amália Rodrigues) -, juntamente com belíssimas baladas, exemplos maiores de pop elegante, ritmos tradicionais e ambientes sonhadores e cinemáticos.

Um álbum que se inscreve decisivamente numa nobre e histórica linhagem em que, ao fado, se foram juntando muitos outros estilos. Género já de si híbrido, mestiço e de origem misteriosa na sua origem, o fado viria depois a cruzar-se com o tango e com o bolero, o jazz e a bossa-nova, a pop e muitas outras linguagens musicais. E, canção urbana de Lisboa, foi namorando géneros portugueses da tradição rural. Amália cantou com orquestra o folclore de Portugal e inúmeros clássicos estrangeiros para além de ter imaginado, para si, a “revolução Alain Oulman”). Nos anos 60, Maria de Fé, Carlos do Carmo e Hermínia Silva gravam acompanhados por guitarra eléctrica, baixo e bateria… Ao longo das décadas que se seguiram, o fado descobriu novas maneiras de ser cantado ou interpretado – António Variações, Anamar, Rão Kyao, Carlos Zel, Madredeus, Paulo Bragança, Dulce Pontes, Mísia, Mariza, Cristina Branco, António Zambujo, A Naifa … Todos eles, entre muitos outros, deram o seu contributo para esta História.

Mas “Acreditar” é único no seu género. Intrinsecamente acústico, nele brilham, a par da voz de Filipa Sousa, o piano e as teclas de Valter Rolo, as guitarras portuguesas de Bernardo Couto e Ângelo Freire, a bateria e as percussões de Vicky Marques, o baixo de Xico Santos e, como convidados especiais em alguns temas, Pedro Soares na viola de fado, João Frade no acordeão e João Rocha no fliscorne. Elemento fundamental na orquestração de algumas das canções, ouve-se também uma secção de cordas dirigida pelo maestro Lino Guerreiro (que reparte com Valter Rolo os arranjos para este naipe instrumental) e constituída por Romeu Madeira, José Pereira, Ana Pereira e Carolina Damásio nos violinos, Joana Cipriano e Sérgio Sousa nas violas d’arco, Tatiana Leonor e Carolina Rodrigues nos violoncelos.

O primeiro teledisco do álbum “conta com a presença de mulheres guerreiras, que mesmo com a sua condição ou limitação enfrentam a vida com um sorriso!”, disse Filipa Sousa ao BOM DIA. Veja-o aqui: