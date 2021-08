Filipa Duarte quer bailar, mas em espanhol

Uma nova e refrescante proposta musical de Filipa Duarte – “Yo quiero bailar”. Um novo tema que agora é apresentado ao público e que reflete o desejo e vontade não só de Filipa Duarte mas de todos, após um período de maior contenção que se adivinha estar na sua fase final.

Radicada no estrangeiro, não é o facto de estar longe do país que a viu nascer, que Filipa Duarte deixa de transmitir as palavras, os sentimentos e as emoções que considera relevantes, neste caso, uma canção que apela à dança e paixão, à diversão e o regresso ao desejo de estarmos juntos e de darmos lugar à felicidade.

Um tema dinâmico e dançante em que os ritmos pop latinos são predominantes, numa proposta musical que tem de conhecer.