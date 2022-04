Filho do presidente da Câmara de Alcobaça morre durante viagem de finalistas

Durante a madrugada de segunda para terça-feira, o filho do presidente da Câmara de Alcobaça faleceu na viagem de finalistas, em Marina d’Or, em Espanha.

Segundo o jornal Região de Leiria, o jovem estava em viagem de finalistas, com colegas do Agrupamento de Escolas de Císter. A CNN Portugal adiantou ainda que o jovem se sentiu mal, no quarto, às 5h00 da manhã e foi levado para o hospital.

O município de Alcobaça deixou ainda uma nota de pesar pelo falecimento de Xavier Rodrigues. Deixou ainda endereçado os sinceros pêsames ao presidente que perdeu o filho.