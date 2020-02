Filho de Zidane regressa a Espanha

O médio francês Enzo Zidane rescindiu com o Desportivo das Aves, lanterna-vermelha da I Liga, para assinar pelo Almería, anunciou o vice-líder do escalão secundário do futebol espanhol nas redes sociais.

O filho mais velho do treinador do Real Madrid estava vinculado aos nortenhos até 2021, mas optou por regressar ao país onde desenvolveu quase toda a carreira, passando a ser orientado por Guti, antigo colega de equipa da ‘lenda’ gaulesa Zinedine Zidane.

Formado na capital espanhola, Enzo Zidane estreou-se a nível sénior pelos ‘merengues’ em 2016/17 e atravessou experiências com o Alavés, os suíços do Lausanne-Sport e o Rayo Majadahonda, antes de chegar ao concelho de Santo Tirso em julho.

O médio ofensivo, de 24 anos, apontou dois golos em 11 encontros com a camisola avense e é a sétima saída confirmada na reabertura de mercado, além de Bruno Xavier, Redouane Kerrouche, Miguel Tavares, cedido ao Penafiel, Ricardo Rodrigues, reforço do Estoril-Praia, bem como Mahmoud Kahraba e Erik Nascimento, que regressaram aos respetivos países para representar os egípcios do Al-Ahly e o Clube de Regatas Brasil.

Os nortenhos ocupam a última posição da I Liga, com apenas nove pontos, correspondentes a três vitórias e 15 derrotas, e estão a sete pontos da ‘linha de água’, detendo o estatuto de pior defesa do campeonato, com 34 golos encaixados.