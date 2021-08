Filho de emigrantes no Luxemburgo morre durante férias em Portugal

Um jovem de apenas 20 anos, filho de portugueses emigrados no Luxemburgo, não resistiu às complicações criadas por uma paragem cardiorrespiratória sofrida no passado dia 15 de agosto, acabando por morrer esta terça-feira no hospital.

De acordo com o portal Tomar na Rede, Fábio terá sido vítima de doença súbita quando desfrutava de uma tarde de férias com amigos nas piscinas municipais de Alcanena. Ao local acorreram bombeiros e uma equipa do INEM, que o assistiram e transportaram para uma unidade hospitalar.

Esta terça-feira, o jovem acabou por falecer devido a complicações cardíacas.

Segundo a mesma fonte, a irmã de Fábio também perdeu a vida em julho deste ano vítima de ataque cardíaco.