Filho da diáspora cumpre sonho de arbitrar na terra dos pais

O Marítimo convidou o árbitro Victor Gomes para se deslocar à ilha da Madeira, de onde os pais emigrados em África do Sul são originários, para dirigir um jogo particular.

“O Club Sport Marítimo, enquanto Maior das Ilhas e um dos Maiores de Portugal, de imediato encetou contacto com este filho de nossos conterrâneos, orgulho da nossa diáspora. Victor Gomes, muito honrado e feliz com o convite do presidente Rui Fontes, aceitou de imediato. Resta, agora, a aprovação da federação sul-africana”, anunciaram esta semana os verde-rubros.

Recorde que, tal como o BOM DIA noticiou, Victor Gomes, de 39 anos, está entre a elite de árbitros do continente africano, tendo contribuído, com a sua experiência, para a festa da final da CAN, na qual o Senegal se sagrou campeão.

