Filha de emigrantes em França morre com tiro da caçadeira do avô

Uma menina portuguesa de França morreu este domingo na sequência de um disparo acidental da caçadeira do avô, em S. Martinho de Crasto, Ponte da Barca. Clara tinha 13 anos e ao lado dela, no momento do drama, estava o irmão de 15.

Segundo o Jornal de Notícias apurou, a menina, filha de emigrantes em França, que se encontravam de férias com a família a Portugal, terá sido atingida na zona da boca ao manusear a arma pertencente ao avô, que é caçador.

Era o último dia de férias em Portugal e o casal de emigrantes, com três filhos menores, iria regressar este domingo a França.

Segundo fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência foi recebido às 11.40 horas. No local, na rua da Veiga, ainda se encontram meios de socorro, 11 operacionais com cinco viaturas, dos Bombeiros de Ponte da Barca, INEM e GNR.

A Polícia Jucidicária foi chamada ao local, mas a Guarda Nacional Republicana acredita ter-se tratado de um disparo acidental.

No local esteve uma equipa de psicólogos para dar apoio à família.