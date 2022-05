Filas de espera de oito horas no Aeroporto de Lisboa

Vários passageiros estão a enfrentar longas filas de espera na zona das chegadas do Aeroporto de Lisboa devido à falta de trabalhadores. Há quem já tenha desembarcado há mais de oito horas.

Segundo o Correiro da Manhã, o caos vivido no Aeroporto Humberto Delgado “deve-se a um plenário que aconteceu no domingo, fazendo com que alguns dos trabalhadores saíssem do seu trabalho. Esta situação está a provocar filas de espera com cerca de oito horas para entrar em Portugal, entre o dia de ontem e esta terça-feira”.

À mesma fonte, o Aeroporto de Lisboa confirmou a falta de funcionários.