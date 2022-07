Ficou de cadeira de rodas por aguentar gazes no Rock in Rio

A influencer brasileira Viih Tube ficou de cadeira de rodas após o Rock in Rio, por ter mantido gazes ao pé do namorado. Sentiu uma dor horrível e teve de ser transportada para o hospital.

Foi na edição deste ano do Rock in rio, em Lisboa, que Vitória de Felice Moraes, que conta com mais de 20 milhões de seguidores no instagram, começou a sentir dores. A influencer estava com vergonha de se soltar à frente do namorado.

Segundo a Impala News, a figura pública acabou por colocar um “story” a sair do hospital em cadeira de rodas nas redes sociais. E lembrou a cantora brasileira Pocah, que havia tido o mesmo problema em março.