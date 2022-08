Ficou a um número de se tornar milionário

Um português apostou esta semana no Euromilhões e ficou-se pelo quarto prémio. Faltou-lhe um número para o jackpot.

Depois do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, o jackpot acabou por não sair a ninguém, assim como o segundo prémio. O jornal O Minho revela que um português ficou com o quarto prémio, no valor de 2.047,37 euros.

O português partilhou o quarto lugar com outros 22 apostadores pela Europa. Acertou em quatro números e duas estrelas, ficando a um número do prémio de 87 milhões.

No sorteio da próxima terça-feira, o jackpot chega aos 100 milhões de euros.

#portugalpositivo