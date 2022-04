Fica comigo IRMA

IRMA edita esta sexta-feira “Fica Comigo”, o segundo single do novo EP de 2022. “Filha da Tuga”, sucessor do álbum de estreia “Primavera”, é o seu mais recente projeto do qual já conhecemos o tema de estreia “Próxima Vez”.

Em “Próxima Vez”, IRMA fala de uma relação que vive como se estivesse sempre a recomeçar porque, mesmo quando o fim parece aproximar-se, o laço que os une é impossível de romper.

“Fica Comigo”, por sua vez, fala sobre não adiar o amor. Na correria em que vivemos, «fazer do colo casa», é habitar dentro de alguém e não demonstrar amor só amanhã, é ternura no presente. A verdade é que já tínhamos saudades de ouvir IRMA cantar sobre amor e desamor, sobre ternura e indiferença.

Uma coisa é certa: se o amor fosse fácil viveríamos mais sossegados mas não teríamos músicas inspiradas como este novo single de IRMA.