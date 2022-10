FIAT promete configurar o seu novo carro em três passos

A FIAT e a FIAT Professional estão a simplificar as suas gamas para proporcionar uma experiência ainda mais simples e intuitiva ao cliente. Pela primeira vez, as duas marcas permitirão aos clientes configurar um automóvel novo ou veículo comercial ligeiro em apenas “3” passos simples, quer online através do website comercial das marcas, quer offline nos concessionários.

Tudo o que os clientes precisam de fazer é escolher as suas características de eleição, selecionando o modelo, a cor e os packs para configurar o seu novo automóvel. Estão disponíveis três novos packs – Style, Tech, e Comfort – que refletem os gostos e respondem às necessidades dos clientes FIAT.

Os packs são concebidos de forma a não duplicar o seu conteúdo. Desta forma, podem ser combinados uns com os outros sem qualquer restrição ou complicação para o cliente. Além disso, a fim de oferecer uma ainda maior simplicidade, todos os packs têm o mesmo custo mensal.

Finalmente, para satisfazer ainda mais as necessidades dos clientes mais exigentes, a FIAT oferece uma solução simples, mas completa: uma versão topo de gama totalmente equipada, disponível em todos os modelos. Esta recheada versão inclui todos os conteúdos dos três packs, bem como ainda outros elementos. A versão topo de gama proposta no Novo 500 é a “La Prima by Bocelli”.

A FIAT Professional está também a implementar a nova estratégia de gama, seguindo o conceito de simplificação da FIAT. Assim, as novas gamas dos modelos Doblò, Scudo e Ducato estão disponíveis num único nível de acabamento, mas, dada a complexidade e a singularidade de cada um, estão disponíveis em diferentes tipos de carroçaria e packsadicionais específicos “adequados à missão”, a fim de personalizar o produto de acordo com as diferentes necessidades profissionais do cliente.

Concebidos para satisfazer as categorias mais importantes (“Conversões”, “Conforto e Funcionalidade”, “Segurança e Apoio à Condução” e “Estilo”), os vários packs podem ser melhorados com complementos individuais para criar uma solução “feita à medida” com base nas necessidades profissionais de cada um.