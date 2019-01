Fiat 500X: aventureiro e “fashion”

O Fiat 500X é um automóvel atraente, que tem sido bem aceite por várias faixa etárias e pessoas com os mais variados estilos de vida.

É um automóvel que preserva o aspeto chique e “fashion” oferecendo argumentos de um automóvel mais aventureiro, espaçoso e familiar.

O capô é curto, alto e arredondado, com os faróis redondos típicos do Fiat 500, uma linha de cintura elevada, proteções plásticas por toda a carroçaria, um óculo traseiro pequeno e uma traseira alta que se faz acompanhar também por proteções plásticas.

A altura ao solo maior oferece um aspeto mais aventureiro e “destemido” que torna o 500X um automóvel mais apetecível para quem tenha um estilo de vida mais “dinâmico”.

Ainda no exterior as óticas dianteiras são “full” LED, assim como as luzes de iluminação diurna. O carro tem barras de tejadilho longitudinais, faróis de nevoeiro, puxadores das portas cromados, vidros traseiros escurecidos, farolins LED, jantes de 17 polegadas, entre outros.

No interior, há espaço para dar e vender nos lugares dianteiros e traseiros e ainda um espaço generoso de arrumação. O tabliê tem dois compartimentos do lado do passageiro, o porta-luvas e ainda um espaço de arrumação colocado à frente do passageiro. A bagageira tem 350 litros de capacidade que se estendem aos 1000 litros através do rebatimento dos assentos traseiros.

O design interior transporta o estilo exterior: o tabliê é muito “arredondado” com linhas suaves, botões rotativos da climatização, o volante tem corte desportivo, o o sistema de navegação e multimédia está inserido num ecrã de dimensões generosas.

Os assentos têm um design típico da gama 500 com costuras contrastantes e um aspeto mais “retro”, com encostos e apoios lombares arredondados. O interior não podia prescindir do lettering “500” no tabliê, fole do punho da caixa de velocidades e assentos.

O sistema de navegação e multimédia do Fiat 500X é muito intuitivo, oferece-nos várias aplicações e serviços conectados que nos permitem obter informações de trânsito em tempo real, aceder ao Twitter e Facebook, leitura de mensagens em voz alta e ainda está preparado para Android Auto e Apple CarPlay. Já o computador de bordo fornece informações de viagem, consumos, multimédia, navegação, reconhecimento de sinais de trânsito e informações sobre os sistemas de ajuda à condução, sendo um dos computadores de bordo mais completos do segmento.

A condução do FIAT 500X é agradável, a posição de condução é configurável ao ponto de agradar a quem adota uma postura mais desportiva e baixa, como também consegue preencher os requisitos de quem gosta de conduzir mais alto. Os comandos estão acessíveis e são intuitivos, o volante e o punho da caixa de velocidades são ergonómicos.

O chassi do 500X é competente, a direção é direta e a configuração de suspensão é equilibrada, o que ajuda a obter um bom comportamento em estrada e oferecer conforto q.b aos ocupantes.

Debaixo do capô da versão ensaiada estava o novo motor 1.0 litros turbo a gasolina com 3 cilindros que debita 120cv de potência e 190Nm de binário. Este motor é bastante enérgico e produz um ruído de escape interessante e o binário está disponível logo a partir das 1750rpm o que quer dizer que raramente o motor nos deixa sem resposta. Como seria de esperar, devido a estas características enérgicas e rebeldes, os consumos estão longe de agradar aqueles que pretendem um automóvel mais comedido. No nosso ensaio o Fiat realizou uma média de 7,5 litros a cada 100km em percursos mistos com e sem trânsito.

A caixa de seis velocidades leva a potência às rodas dianteiras, é agradável de utilizar e tem um manuseamento agradável.

Em termos de performance temos uma aceleração dos 0 aos 100km/h em 10,9 segundos, antes de atingirmos os 188km/ de velocidade máxima.

No campo da segurança, o Fiat 500X conta com sistema de ajuda ao arranque em subida, sensores de chuva e luminosidade, aviso de transposição involuntária de faixa com correção de volante, aviso de ângulo morto, reconhecimento de sinais de transito e monitorização da pressão dos pneus.

