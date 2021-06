“Fiança” é o novo single dos Lefty

Os Lefty são um quarteto poderoso de pop rock com Leonor Andrade na voz, João Nobre no baixo, Pablo Banazol nas guitarras e Dani na bateria, com origem naquela clássica sala de ensaio de onde não se quer sair e de onde explode aquela energia de estar junto a criar e a tocar ao vivo.

O som dos Lefty remete-nos para as bandas de garagem do final dos anos 80, início dos anos 90, numa mistura peculiar entre o punk, a new wave e a pop; um som mais cru, mais direto, sustentado pelo nervo das palavras, do baixo, da guitarra e da bateria! Se, no entanto, houver alguma dúvida de que os Lefty são uma banda dos anos 20 do século XXI, a sua atualidade é assegurada pela produção, assente na robustez e texturas sonoras que abrem caminho para um novo pop rock – o deles próprios.

As letras de Leonor Andrade, escritas em português, são diretas e intensas; abordam assuntos da vida quotidiana e de cariz sociológico, tais como a Igualdade de Género, a Descriminação e as demais ramificações da Intolerância, sempre de uma perspetiva feminina. Ao vivo ganham ritmo e novas camadas, expressando ainda um aceso inconformismo.

O primeiro disco da banda será editado ainda este ano e concilia experiência com irreverência, adicionando “sangue novo” e muita vontade de apresentar este trabalho ao vivo, nomeadamente no circuito grass-roots que marca as novas tendências no que respeita à música.

Tal como acontecia na década de 80/90, os Lefty pretendem recuperar alguns dos hábitos associados ao consumo de música à época, incluindo a precisão no alinhamento do disco que convida a uma audição completa, contando uma história com princípio, meio e fim; é ter tempo para sentar no sofá, ouvir o disco, não deixando escapar cada detalhe e cantá-lo de fio a pavio.

Para os mais curiosos, Lefty (canhoto ou canhota = que ou quem tem maior habilidade com o lado esquerdo do corpo, em especial com a mão, do que com o lado direito) é uma homenagem a Maria da Luz, mãe de João Nobre, por em criança ter sido obrigada a contrariar a destreza inata em escrever com a mão esquerda. Tornou-se destra por obrigação, ambidestra por teimosia.

Por teimosia em fazer música e em fazer pop rock, os Lefty chegam em 2021 e “Fiança” é o primeiro tema a ser revelado.