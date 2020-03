FestivalEuFicoEmCasa: música de grandes artistas via Instagram

@FestivalEuFicoEmCasa é uma iniciativa que une artistas, editoras e agências, num movimento cultural inédito em Portugal, apoiado pelos meios de comunicação, influencers e toda a comunidade digital. Um evento no Instagram onde perto de uma centena de intérpretes, músicos e autores nacionais irão dar ‘concertos’ individuais, com a duração máxima de 30 minutos a partir das suas próprias casas e desta forma levar a música até todos os que ficaram privados dela com o cancelamento de todos os concertos no país.

O objetivo desta iniciativa é sensibilizar a população para a necessidade de ficar em casa. Numa altura crítica para Portugal e para o Mundo, é urgente que todos entendamos que só cumprindo as orientações da OMS e DGS poderemos sair deste cenário com a maior rapidez possível, protegendo também, desta forma, todos os inúmeros profissionais que são imprescindíveis para o combate ao Covid-19 e continuidade do funcionamento do País, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, trabalhadores de supermercados, polícias, bombeiros e tantos outros.

Numa altura também ela crítica para todo o sector cultural, em que o cancelamento e adiamento de inúmeros concertos e espetáculos em todo o País resultou numa quebra de 100% na faturação de grande parte dos intervenientes do sector, deixando artistas, músicos, técnicos, agências e várias empresas numa situação económica muito delicada, os artistas estão cientes de que, só com a responsabilidade de toda a população o sector poderá voltar à normalidade o mais breve possível, reduzindo dessa forma o impacto económico na sua atividade.

Por estas razões, esta iniciativa tem também o objetivo de tornar visível a problemática com que o sector se depara, chamando a atenção da população, dos media e consequentemente dos decisores políticos para a necessidade de olharem para as especificidades próprias desta área.

O Festival decorrerá esta semana, diariamente entre as 17h 00 e as 23h 30, com início já esta terça-feira, 17 de Março, até ao próximo domingo, 22 de Março.

A transmissão de cada concerto será feita na conta de Instagram de cada um dos artistas que participam na iniciativa ou através da conta de Instagram criada propositadamente para o Festival @FestivalEuFicoEmCasa.