Festival Soul de Inverno está de regresso

O Festival Soul de Inverno, na Casa das Artes de Famalicão, recebe Mayra Andrade e Tiago Nacarato no dia 1 de dezembro. Dino D’Santiago e Tainá sobem ao palco no dia seguinte, 2 de dezembro.

Mayra Andrade vai apresentar o seu espetáculo em duo reEncanto – Voz & Violão. A artista leva a Famalicão o formato com que atuou no Coliseu de Lisboa no passado dia 14 de outubro. Passando por temas de toda a sua discografia, desde Navega (2006) a Manga (2019), o concerto promete deixar vincada a beleza das letras e composições de uma das grandes intérpretes da lusofonia.

Regressado do Brasil, Tiago Nacarato volta a apresentar-se a solo, tal como fez na digressão brasileira que contou com 13 concertos, oito deles esgotados. Consigo leva os êxitos dos seus dois álbuns de originais, Lugar Comum (2019) e Peito Aberto (2022), assim como outros temas do seu repertório.

Dino D’Santiago leva ao segundo dia do Festival Soul de Inverno as músicas de uma discografia muito aclamada pela crítica especializada e também pelo público. Numa altura em que se encontra a preparar um novo álbum, com edição prevista para o próximo ano, o artista promete um concerto que espelha a sua sonoridade de fusão da tradição cabo-verdiana com a eletrónica global.

No mesmo dia, Tainá apresenta em duo os temas do seu vindouro segundo álbum, assim como as mais emblemáticas faixas do homónimo primeiro registo de originais. A artista tem vindo a editar novos singles, entre os quais Menina da Praia, saído este ano.

À semelhança dos resultados no ano passado, “o festival promete trazer mais alma e boas vibrações a Famalicão. Os bilhetes estarão brevemente à venda online e nos locais habituais”, lê-se em comunicado da organização do festival.