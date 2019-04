Festival Português na Califórnia

A primeira edição do Festival Português do Vale de São Joaquim, que decorre no sábado em Turlock, Califórnia, vai promover arte, gastronomia e tradições portuguesas numa das regiões dos Estados Unidos onde a diáspora tem maior influência.

O Portuguese Festival foi criado pela Carlos Vieira Foundation “para juntar a comunidade portuguesa e ensinar os outros sobre a cultura e como os portugueses contribuíram para a Califórnia e o vale central”, disse à Lusa a presidente da fundação, Elaina Vieira.

A Portuguese Fraternal Society of America (PFSA) é a patrocinadora principal do evento, cujos lucros vão reverter para a iniciativa “Race for Autism”, uma campanha permanente da fundação Carlos Vieira para ajudar famílias com filhos autistas a pagarem terapias e materiais didáticos.

A expetativa é atrair dez mil pessoas, o que tornará o Festival Português do Vale de São Joaquim no maior evento luso-americano da Califórnia e um dos mais maiores do país.

“Não há nada assim neste momento”, confirmou Jerry Escobar, diretor de atividades fraternais da PFSA, sublinhando que a escala e abrangência são maiores que as festividades do Dia de Portugal na baía de São Francisco, em junho.

“Queremos espalhar a cultura portuguesa pela Califórnia”, adiantou o responsável, sublinhando que a missão das duas organizações é semelhante e passa por incentivar que “as pessoas tenham orgulho de serem portuguesas” e se “envolvam com a cultura e a levem às gerações seguintes”.

O grupo de comediantes The Portuguese Kids e a banda de rock Eratoxica são as principais atrações no alinhamento do festival, que inclui ainda o cantor Alcides Machado, os luso-canadianos StarLight e diversos ranchos folclóricos e bandas filarmónicas.

A intenção, disse Elaina Vieira, é ter “entretenimento diversificado” e incluir “diferentes aspetos tradicionais” da cultura portuguesa, incorporando explicações sobre o que se vai passando nos vários palcos do festival.

“Mesmo a geração mais nova de luso-americanos pode não estar familiarizada com as tradições e queremos trazê-las de volta, dar-lhes a conhecer as suas raízes e como estas tradições surgiram”, referiu a responsável.

A exposição cultural, por exemplo, terá legendas explicativas em português e inglês, visto que a intenção é alcançar outras comunidades além dos portugueses do vale.

“Não queremos que a cultura portuguesa seja perdida, em especial na Califórnia e no vale central, onde é tão proeminente”, disse Elaina Vieira.

Haverá uma Parada Portuguesa, corrida de touros sem sangue e 60 marcas de produtos e serviços maioritariamente portugueses, incluindo uma zona de restauração com gastronomia e a loja de ‘merchandising’ Shop Portuguese, criada pelos The Portuguese Kids.

Derrick DeMelo, um dos comediantes do trio luso-americano baseado em Massachussetts, disse à Lusa que o show de comédia vai ter um “alinhamento especial” e que serão apresentadas algumas das músicas de paródia mais populares do grupo, como “Portuguese And I know it”, “Luso style”, “Festas Song” e “Dez Pas Cinco”.

Turlock foi a cidade escolhida pela organização devido à grande dimensão da comunidade portuguesa, que constitui 7,4% da população total.

“Esperamos que este evento seja um grande sucesso”, afirmou Elaina Vieira, referindo que a intenção é torná-lo num evento anual se tudo correr como previsto.

Jerry Escobar considerou que a fórmula é “perfeita” e permite trazer as velhas tradições para o presente, o que se encaixa no trabalho que a PFSA faz ao longo do ano.

“O nosso intuito é envolver audiências mais jovens na cultura de Portugal, educar e inspirar”, resumiu o responsável.

A organização espera participantes de toda a Califórnia e também de outros Estados.

O Festival Português do Vale de São Joaquim decorre no espaço da Feira do Condado de Stanislaus, em Turlock.

Conheça a paródia “Luso style” do grupo de comediantes The Portuguese Kids: