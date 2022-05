Festival “Pés na Terra” anima Castelo de Paiva

O Município de Castelo de Paiva, em parceria com a ADRIMAG, vai acolher no próximo fim de semana, 7 e 8 de maio, o Festival “ Pés na Terra “, um evento intermunicipal que irá acontecer nos concelhos de Sever do Vouga, Vale de Cambra, S. Pedro do Sul, Arouca, Castro Daire e Castelo de Paiva.

Sendo um festival com uma forte componente ambiental, muitas das atividades previstas pretenderão dar relevo a esta dimensão. Para além deste aspeto fundamental para a ADRIMAG, é um festival de base comunitária, que pressupõe um trabalho conjunto entre os vários agentes locais e as populações das aldeias/ locais onde as iniciativas irão ocorrer.

Assim, perspetiva-se uma programação potenciadora dos recursos naturais e endógenos de cada território, assim como das suas tradições e comunidades.

O programa gizado para Castelo de Paiva contempla, para o dia de Sábado, uma Caminha no Fôjo, com início às 9h00 no Bairro de Santa Bárbara, em Folgoso ( Raiva ),onde haverá confeção de broa caseira em forno comunitário e caldo verde para os participantes, sendo que, da parte da tarde regista-se a atuação do Grupo Infantil integrado na acção “ Música que vinha de dentro da mina “, acontecendo de seguida um “ workshop “ Sweet Green – infusões e plantas locais ( traga a sua caneca ), terminando a atividade com a atuação do Grupo Musical da ACUP de Castelo de Paiva – Associação dos Combatentes do Ultramar Português.

No domingo, dia 8, está agendada uma nova Caminhada Fotográfica nas aldeias de Midões e Gondarém ( partida às 8h00 do Cais de Midões ), acontecendo às 9h00 em Bairros, a Caminhada da Primavera com partida em Várzea, junto ao Rio Paiva e mais tarde, uma Aula de Yoga.

Da parte da tarde, o programa apresenta às 14h30, uma atuação da PT Dance Academy Castelo de Paiva, no lugar do Castelo, na freguesia de Fornos, um Bailarico de Primavera às 15h00 e ao final do dia, uma Degustação Tradicional de Sopa Seca.