Festival ‘online’ junta artistas da lusofonia

A edição deste ano do Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa (Festlip), que reúne artistas da lusofonia, vai acontecer de 18 a 23 de junho, em versão inédita totalmente ‘online’, anunciou a organização.

Apoiado pelo Camões Instituto e pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a 12.ª edição do Festlip vai juntar artistas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste para espetáculos, leituras dramáticas, teatro, exibição de filmes, debates, programação infantil, exposição e mostra ‘gourmet’.

Os conteúdos artísticos serão transmitidos gratuitamente ao vivo, pela internet, através do Facebook e do Youtube do Festlip.

Da programação deste ano fazem parte os cantores, compositores e instrumentistas Paulo Matomina e Abel Dueré, de Angola, a cantora brasileira radicada em Portugal Luanda Cozetti e seu grupo, Couple Coffee, o DJ Mam, do Brasil, o cantor e músico John D’Brava, de Cabo Verde, a cantora Iragrett Tavares, de Guiné-Bissau, o cantor, compositor e baterista Otis Selimane, de Moçambique, o cantor, compositor e multi-instrumentista Yami, de Portugal, e o cantor, compositor e guitarrista Tonecas Prazeres, de São Tomé e Príncipe.

O programa “Som da Língua” está previsto para os dias 18 e 20, com três artistas por dia, em apresentações de 15 minutos cada, e, ao final do dia, decorrerá um ‘bate-papo’ entre os músicos.

Logo no dia 18, durante a abertura do festival, o Festlip apresentará o espetáculo teatral “A Terceira Margem do Rio”, de Guimarães Rosa, uma peça que conta com atores dos nove países de língua portuguesa e que foi dirigida pelo cenógrafo brasileiro Paulo de Moraes “de maneira inédita”: os ensaios decorreram no período de um mês, através de Skype, e o espetáculo foi montado presencialmente em cinco dias, no Brasil, em 2017.

No dia 21, o diretor brasileiro Moacyr Góes apresenta a produção “Ibsen Venusianas”, com a participação da atriz brasileira Tânia Pires, do ator moçambicano Horácio Guiamba e da atriz portuguesa Susana Vitorino.

O debate “A voz feminina na língua portuguesa e em nossas sociedades”, que decorre dentro do FESTLIPencontros, será mediado pela pesquisadora brasileira e mestre em comunicação Maria Amélia Paiva Abrão, com as ativistas Cátia Terrinca, de Portugal, Loló Arziki, de Cabo Verde, e Solange Salvaterra, de São Tomé e Príncipe, como convidadas.

No âmbito da programação de cinema (FESTLIPcine), no dia 19, será apresentada a curta-metragem “Beleléu”, baseada no livro “A Deus”, de Leonardo Miranda.

As crianças também têm espaço nesta programação através do FESTLIPinho, que apresenta a curta-metragem infantil inédita “Blob – O dia em que o planeta mudou”, filmado especialmente para a linguagem digital durante a quarentena, com direção de Maria Clara Wermelinger.

O FESTLIPgourmet, que ao longo das 11 edições anteriores revelou especialidades culinárias dos países lusófonos, em menus criados especialmente para o festival pelos ‘chefs’ dos restaurantes parceiros, apresenta este ano “Doçuras de Portugal”.

Dois eventos estarão disponíveis em salas de vídeo das redes sociais do Festlip ao longo dos seis dias de programação.

Um desses eventos é o FESTLIPexpo, uma mostra de fotografias disponibilizada pelo Camões Instituto, sob o tema “O cinema português”, com imagens que traçam um panorama dos mais de cem anos do cinema português, destacando a sua diversidade e os períodos de maior vitalidade.

A outra iniciativa intitula-se “Peripécias Poéticas”, e reúne “Pílulas de Poesia”: vídeos com poemas de países lusófonos interpretados pela atriz Elena Iyanga, de Guiné-Equatorial.