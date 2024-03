Festival norte-americano inclui documentário português

Os portugueses Hause Plants e Jo Alice e o documentário “Seu nome era Gisberta”, de Sérgio Galvão Roxo, estão na programação do festival norte-americano South By Southwest (SXSW), que começa esta sexta-feira em Austin, capital do estado norte-americano do Texas.

De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial do festival, os Hause Plants atuam nos dias 13 e 15, e Jo Alice no dia 11. “Seu nome era Gisberta” será exibido nos dias 10, 11 e 12 de março.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin com conferências, debates, cinema e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.

Os Hause Plants são uma banda indie alternativa formada em Lisboa, nomeada no ano passado para os prémios Music Moves Europe, da Comissão Europeia, que distinguem artistas emergentes representativos do “som europeu de hoje e de amanhã”.

Guilherme Machado Correia, João Simões, Dani Oliveira Royo e João António Nunes da Silva editaram juntos três EP -“Film For Color Photos”, em 2021, “Sleeping With Weird People”, em 2022, e “Field Trip To Coney Island”, no ano passado – pela norte-americana Spirit Goth.

O concerto no SXSW marca o regresso da banda aos Estados Unidos, onde os seus elementos viveram em grande parte de 2022, em Nova Iorque.

Jo Alice é uma cantora nascida em Faro, filha de pai francês e mãe anglo-irlandesa, que está radicada em Los Angeles, onde começou a carreira na música.

Ao longo do último ano tem estado a gravar o álbum de estreia com Britt Daniel (dos Spoon), Mike McCarthy (Spoon, A Giant Dog) e Stephen Patterson (Hamilton Leithauser, White Rabbits).

O filme de Sérgio Galvão Roxo é um documentário vídeo de realidade imersiva, em 360 graus, sobre a vida da trans brasileira Gisberta Salce, assassinada em 2006, no Porto.

“Seu nome era Gisberta” tem ilustração e animação de Pedro Velho, narração por Alexia Vitória e “foi criado como uma ferramenta para a educação, intervenção social e ativismo contra a transfobia”, explica Sérgio Galvão Roxo na página oficial.

No SXSW está também “Pedágio”, segunda longa-metragem da realizadora brasileira Carolina Markowicz, que conta com a participação do ator português Isac Graça e que foi coproduzida pela portuguesa O Som e a Fúria.

O filme é sobre uma mulher, Suellen, que tenta juntar dinheiro para ajudar, no entender dela, o filho a curar-se da homossexualidade, com o apoio de um reputado padre estrangeiro, refere a sinopse.

O SXSW decorre até ao dia 16 de março.