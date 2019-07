Festival mais antigo do país arranca em Coimbra

Os protestos intensificaram-se esta segunda-feira depois de Hong Kong ter vivido uma noite de terror no passado domingo. Várias pessoas ficaram feridas na sequência de confrontos violentos com manifestantes anti-governamentais. O chefe do Gabinete de Ligação de Pequim afirma que estas manifestações "ofenderam seriamente todo o povo chinês". A onda de protestos dura há várias semanas, tendo como mote as emendas à lei da extradição, que entretanto foram suspensas.