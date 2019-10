Festival Lux Interior dá a conhecer a música de Coimbra

De 31 de outubro a 02 de novembro o Festival Lux Interior promete animar Coimbra com a música que se faz na cidade dos estudantes. Os concertos decorrerão no Salão Brasil e no Teatro Académico Gil Vicente, tendo como cabeças de cartaz Dirty Coal Train, Selma Uamusse e Samuel Úria.

O festival, que já vai na terceira edição, é um projeto da editora Lux Records que pretende promover os artistas do seu catálogo, e imortalizar, ao mesmo tempo, uma das figuras mais emblemáticas e inspiradoras das bandas de rock conimbricenses: Lux Interior, líder dos Cramps.

Fundada em 1996 a Lux Records tem dado a conhecer alguns dos maiores nomes da música de Coimbra, como Legendary Tigerman, Sean Riley & The Slowriders, Wraygun, ou Victor Torpedo.

O festival poderá levantar um pouco o pano sobre as novidades preparadas pela editora. O álbum de tributo aos Tédio Boys, “Coverbilly Psychosis”, está previsto para breve, contando com temas de Dirty Coal Train, The Acts Up, e Flying Cages, que neste momento estão a preparar o seu terceiro álbum de originais. Já Selma Uamusse apresentará ao público a edição em vinil de “Mati”, o seu hipnótico álbum de estreia a solo. Os A Jigsaw atuam no segundo dia do Festival Lux, numa altura em que ultimam o seu quinto álbum. O concerto de Samuel Úria terá abertura dos The Mancines, para quem escreveu a letra da canção “O Poço”, gravada para o próximo disco de originais da banda.