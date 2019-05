Festival leva jovens de todo o mundo a Lousada

Dois grupos de jovens voluntários internacionais, de sete países, vão estar em Lousada a ajudar nos preparativos do “Lousada Art’s Music Festival”, evento de artes criativas que decorre nas próximas semanas.

Cristina Moreira, vereadora na autarquia local, disse à Lusa que os jovens virão do México, Rússia, Sérvia, Hungria, Alemanha, Finlândia e França e estarão empenhados nas inúmeras atividades do evento, divididos em dois grupos.

Os voluntários ficarão alojados no complexo desportivo e, além de participarem nas atividades de preparação do festival, também conhecerão o concelho e alguns pontos mais turísticos do Norte do país, incluindo uma ida às festividades do São João, no Porto.

A vereadora explicou que, no contexto de projetos europeus, os voluntários trabalharão lado a lado com as pessoas que estão a preparar o festival, incluindo jovens voluntários locais, para além dos serviços logísticos da câmara.

O “Lousada Art’s Music Festival” vai realizar-se ao longo do mês de junho, com atividades gratuitas em todos os fins de semana, e terá o seu epílogo entre os dias 28 e 30, com o conhecido “Festival Vila”.

Cristina Moreira assinalou que está a ser preparado um conjunto diversificado de momentos artísticos, dirigidos a diferentes públicos, tendo como pano de fundo a importância de promover a criatividade na população, em especial nos mais jovens.

Além disso, também se pretende que a grande animação na vila ajude a dinamizar a economia local.

Uma das novidades deste ano é o “Vila Jazz”, de 20 a 22 de junho, em articulação com a Associação de Cultural de Lousada e a associação juvenil “LSD Boockings”.

Nos vários dias, haverá ‘workshops’ de curta duração para músicos ou estudantes de bateria, saxofone, piano e contrabaixo. As noites serão preenchidas com concertos de jazz nos bares da vila. O evento dirigido ao jazz terminará no dia 22, com um concerto da banda Mário Barreto Quarteto.

A segunda novidade deste ano é o “Prozis Challenge”, nos dias 22 e 23 de junho, atividade física que convida os participantes a transpor vários obstáculos insufláveis de grande dimensão colocados na Avenida do Senhor dos Aflitos.

Já neste fim de semana realiza-se o “Lousada Fashion Weekend”, em articulação com o comércio local, que proporcionará dois desfiles de moda, o primeiro no sábado à noite e o segundo, promovido a pensar nas crianças, no domingo à tarde.

Momentos de arte urbana, encontro de tunas académicas, uma noite com animação em simultâneo nos bares de Lousada e diversões infantis são outras atividades agendadas para o mês de junho.

O programa terminará com o “Festival Vila”, de 28 a 30, que tem como destaques musicais David Carreira, Blaya, e Mastiksoul, entre outras propostas para vários públicos.