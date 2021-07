Festival Ibérico de Cinema com quatro curtas portuguesas

Quatro curtas-metragens de realizadores portugueses vão estar em competição no 27.º Festival Ibérico de Cinema (FIC), em Espanha, contando esta iniciativa com um total de 30 obras a concurso, divulgou esta semana a delegação da Extremadura em Lisboa.

O festival, que vai decorrer entre os dias 20 e 24 deste mês, vai ter como palco as localidades espanholas de Badajoz, Olivença e San Vicente de Alcántara.

“Genesis 22”, de Edgar Feldman, “Her name is Carla”, de Catia Biscaia, “O nosso reino”, de Luís Costa, e a curta-metragem de animação “The Monkey”, uma coprodução luso-espanhola, dirigida por Xosé Zapata e Lorenzo Degl’Innocenti, são os trabalhos que representam Portugal no festival.

De acordo com a organização, as 30 curtas-metragens que vão estar a concurso estão dividas por seções, estando 19 obras na seção oficial, seis na seção de Curtas da Extremadura e cinco no Festival dos Miúdos, área dedicada ao público infantil e juvenil.

A organização revela ainda que o filme “Listen”, de Ana Rocha de Sousa, vai inaugurar o festival na terça-feira (dia 20 de julho), pelas 22h30, sendo esta a primeira longa-metragem de ficção da atriz e diretora portuguesa.

A obra, que relata um drama social relacionado com a imigração, centrada numa família portuguesa, no Reino Unido, e na retirada de uma criança aos pais, pela segurança social britânica – uma história baseada em factos recentes -, será exibida no Teatro López de Ayalam, em Badajoz.

Na anterior edição do FIC, as curtas-metragens portuguesas “Sagrada Família”, de Margarida Lucas, e “Tio Tomás, a contabilidade dos dias”, de Regina Pessoa, receberam o Prémio do Público de Badajoz e o prémio à Melhor Música Original, respetivamente.

