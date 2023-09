Festival F: o último grande festival do verão

O centro histórico de Faro volta a receber o último grande festival do final do Verão nos dias 7, 8 e 9 de setembro. Os bilhetes encontram-se à venda entre os 22€ (bilhete diário) e os 54€ (passe geral).

Pelos palcos do Festival F vão passar 60 artistas portugueses. Dos já consagrados aos emergentes, a 8ª edição do evento recebe, entre muitos outros, Bárbara Tinoco, Bispo, Calema, D.A.M.A., David Bruno, Diana Castro, Hybrid Theory, iolanda, Mariza, MARO, Pedro Abrunhosa, Plutonio, Rita Dias, Slow J e Soraia Tavares.

No dia 6, véspera do Dia do Município de Faro, dá-se início às comemorações com um concerto que marca também o arranque do festival. António Zambujo, Buba Espinho e Luís Trigacheirovão partilhar o palco no Largo da Sé, pelas 22h00, com entrada gratuita. O espetáculo une repertórios e influências de três artistas com raízes alentejanas cujas origens cruzam o Fado e o Cante Alentejano.

O cartaz completo e todas as informações relevantes estão disponíveis no site do festival.

O Festival F é fruto do trabalho conjunto do Município de Faro, da Sons em Trânsito, do Teatro das Figuras e da Ambifaro. Esta edição é patrocinada por Sagres, Bandida do Pomar, Lusíadas, Carby, GFH, CTT, Fórum Algarve, Frimarc e Cristóvão & Coelho, Lda. Tem ainda apoio de Fagar, Artists and Fleas Market e RUA FM.