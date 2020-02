Festival dos Canais entre os melhores da Península Ibérica

O Festival dos Canais é um dos 10 finalistas dos “Iberian Festival Awards”, prémios instituídos para distinguir os melhores festivais da Península Ibérica, anunciou a Câmara de Aveiro.

Organizado por aquela autarquia, através do Teatro Aveirense, o evento está indicado entre os melhores da categoria de festivais não musicais (Best Non-Musical Festival), cujos vencedores serão conhecidos dia 14 de março.

A votação teve o contributo do júri dos “Iberian Festival Awards”, com participação do público, através de votação online no site dos promotores do galardão.

O Festival dos Canais foi criado no âmbito da candidatura da cidade de Aveiro a Capital Europeia da Cultura, reunindo um conjunto de ofertas de várias disciplinas artísticas.

