Festival de Winterthur com três curtas portuguesas

A curta-metragem “Rinha”, de Rita M. Pestana, foi selecionada para a competição internacional da 27ª edição do Internationale KurzHlmtage Winterthur, onde fará a sua estreia mundial ao lado da curta-metragem “2720”, do suíço de origem portuguesa Basil da Cunha, e a animação “Ice Merchants”, a curta mais premiada de sempre do cinema português.

O festival suíço terá lugar entre 7 e 12 de novembro, na localidade suíça de Winterthur, na Suíça, com o apoio do Cineclube Português, do BOM DIA.

Realizada por Rita M. Pestana, a co-produção com o Brasil apresenta um recorte da vida de Cássia, uma jovem mulher que vive com um pai alcoólico de 70 anos.

Produzida por Pedro Fernandes Duartes (Primeira Idade) e André Hallak (Trem Chic), a curta-metragem desenvolve um imaginário poético que advém sobretudo do trabalho de captação da luz natural e de uma direção de arte realista.

Formada pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, Rita M. Pestana começou a trabalhar como montadora, antes de se mudar para o Brasil em 2011 para colaborar com o Coletivo Teia. No Brasil, foi primeira assistente de realização em longas-metragens como “Os Sonâmbulos”, de Tiago Mata Machado, e “Elon não acredita na Morte” de Ricardo Alves Jr. e montou várias curtas e longas metragens, incluindo “A Baronesa”, que lhe valeu prémios nos festivais do do Rio e de São Luiz do Maranhão.

Em 2018 foi selecionada para a Berlinale Talents, dentro do Editing Studio. Regressou a Portugal em 2020, onde continuou o seu trabalho como montadora. “Rinha” é a sua primeira obra como realizadora.