Festival de Idanha-a-Nova nomeado para prémios europeus

O Fora do Lugar – Festival Internacional de Músicas Antigas, em Idanha-a-Nova, foi duplamente nomeado para os REMA AWARDS 2022, nas categorias “New technology project of the year” e “Best support programme for young artists”.

Em comunicado, o município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, referiu que as nomeações para os prémios europeus de música antiga são relativas à edição de 2021 do Fora do Lugar, a décima.

Resultado da parceria entre a Arte das Musas e o Município de Idanha-a-Nova, Cidade Criativa da Música da UNESCO, e com o apoio do Ministério da Cultura e da Direção Geral das Artes, o Fora do Lugar é uma proposta inspirada no mundo rural, virada para o país, a Europa e o Mundo.

Com a direção artística de Filipe Faria, o Fora do Lugar é, hoje, um dos projetos culturais nacionais mais inovadores, garantiu o município.

Os REMA AWARDS são um projeto bienal da REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne / Rede Europeia de Música Antiga), que premeia projetos que dão um contributo significativo para o desenvolvimento da área, através de 15 prémios dedicados ao Património e Repertório, Engajamento do Público e Cooperação Profissional.

#portugalpositivo