Festival de Folclore anima portugueses em Andorra

No próximo sábado, 30 de abril, a sala de espetáculos do Centro de Congressos de Andorra la Vella, capital do Principado de Andorra, irá acolher o Festival de Folclore por conta da celebração do 26.º aniversário do Grupo de Folclore Casa de Portugal. O encontro de cultura popular irá iniciar-se às 21h30 e contará, além do grupo anfitrião, com o Esbart Dansaire de Andorra la Vella e com o Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho em Andorra.

As danças tradicionais portuguesas e andorranas vão ser apresentadas por mais de uma centena de dançarinos, cantadores e tocadores que, após dois anos de paragem devido à pandemia, vão poder de novo trajar-se para promover a cultura popular.

O evento, que conta com o apoio da Câmara (Comú) de Andorra la Vella, terá uma surpresa em formato audiovisual e confirmaram a assistência, a Ministra de Cultura e Desporto, Silvia Riva, o Vereador de Cultura e Promoção Turística do Comú de Andorra la Vella, Miquel Canturri, e do Deputado da Assembleia da República, Paulo Pisco que irá viajar a Andorra para visitar a comunidade portuguesa e assistir ao Festival.

Com o Festival conclui um ano repleto de atividades culturais que o grupo organizou para celebrar as Bodas de Prata, desde a publicação de um livro, a plantação de uma árvore no parque central da capital do Principado, exposições em Andorra la Vella, Escaldes-Engordany e Viana do Castelo, além de presidir o secretariado de Àgora Cultural do Principado de Andorra atuando no parlamento andorrano.

