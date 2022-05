Festival de filmes em África premiou Turismo Centro de Portugal

O documentário “Uma Viagem-Romance pela Gastronomia e Vinhos do Centro de Portugal, by Diogo Rocha”, produzido pela Turismo Centro de Portugal, venceu um prémio na competição “Doc & TV” do 4.º Festival Internacional de Filmes de Turismo de África, que decorreu na Cidade do Cabo, na África do Sul.

O documentário recebeu um “Silver Award”, correspondente ao segundo lugar na categoria “Travel & Tourism” (Viagens & Turismo). O prémio foi recebido por Jorge Teixeira de Sampayo, Cônsul-Geral de Portugal na Cidade do Cabo.

O documentário “Uma Viagem-Romance pela Gastronomia e Vinhos do Centro de Portugal” é um projeto da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, que inclui um livro com o mesmo nome. No documentário e no livro, o chef Diogo Rocha, do restaurante Mesa de Lemos, em Viseu, distinguido com uma Estrela Michelin, presenteia-nos com um roteiro pelo melhor que a região Centro de Portugal tem para oferecer a nível da gastronomia e dos vinhos – resultado de um percurso de mais de 1600 km que realizou pelo território, com 44 visitas incríveis.

O livro e o documentário inserem-se no projeto de comunicação e promoção turística “Experiências By“, uma iniciativa da Turismo Centro de Portugal que promove as características distintivas do território, através de uma rede de curadores de experiências em diversas áreas. O chef Diogo Rocha é o curador das experiências gastronómicas.

O documentário foi produzido para a Turismo Centro de Portugal pela INC Films, com base num conceito da agência criativa Local Heroes.

Este foi o segundo prémio alcançado por filmes do Centro de Portugal no 4.º Festival Internacional de Filmes de Turismo de África. Há dois dias, o “Aqui Entre Nós”, filme promocional do Turismo Centro de Portugal, tinha sido distinguido na competição dedicada aos filmes de turismo internacionais. O galardão foi igualmente um “Silver Award”, na categoria “Destino Turístico Região”.

Veja aqui o documentário português vencedor.

#portugalpositivo