Festival de curtas portuguesas regressa a Berlim

Após o abrandamento da pandemia, Berlim recebeu presencialmente, no passado dia 29 de abril, a 11ª edição do New York Portuguese Short Film Festival (NYPSFF), onde foram apresentadas algumas das curtas-metragens submetidas a concurso na sala do Babylon.

O objetivo do festival, organizado por Ana Ventura Miranda, passa por apresentar a todo o mundo o cinema de novos realizadores em formato de curta-metragem. “Desta forma, alcançar-se-á um maior número de pessoas fora de portas, e assim, surgirão outros convites para outro tipo de programação não ligada a Portugal”, como afirmou a organizadora.

O festival teve a sala do Babylon praticamente cheia e uma plateia composta por uma maioria portuguesa mas também por alguns cinéfilos não lusófonos.

Após a exibição das curtas-metragens, o BOM DIA recolheu algumas impressões sobre o festival junto do público presente.

“É sempre uma surpresa, muito criativo, com talentos jovens”, afirma Maria Lurdes Sousa, chefe do escritório de representação da Caixa Geral de Depósitos (CGD) na Alemanha, um dos apoiantes do festival. Destaca ainda a presença de algumas temáticas interessantes, como a do “me too”, a da emigração, embora fosse abordada de forma “tristonha e um pouco clássica”. Refere também que apreciou particularmente a curta-metragem sobre a África do Sul, “um país com muitos portugueses, grandes contrastes, porém, retratada com uma mensagem positiva”.

“Uma vez que a CGD é o banco mais internacional em Portugal, pois está presente em todos os continentes, e a Arte Institute é uma organização que promove a cultura portuguesa pelo mundo e amplia a comunidade portuguesa, faz todo o sentido a associação entre ambos”, afirmou Maria Lurdes Sousa.

Junto de um grupo de jovens, com idades entre os 23 e os 31, uns em Berlim através de programas de estágio, outros com emprego fixo, as opiniões divergiram da chefe do escritório de representação da CGD. Alguns consideraram que “os argumentos não foram muito inovadores”, apesar de existirem curtas-metragens “com bons planos e bem produzidas”. O grupo afirmou ainda que iniciativas deste género “são importantes e interessantes”, mas deixou como sugestão para próximas iniciativas a realização de um pequeno intervalo.

Por fim, o BOM DIA recolheu as declarações de Ana Ventura Miranda, que realçou a dificuldade do planeamento dos eventos online em algumas das cidades. No entanto, “não era um desafio assim tão grande” porque como a própria referiu, “o Arte Institute já tinha uma plataforma digital bem desenvolvida e além disso, possuía conhecimentos sobre como fazer ‘streaming’, o que facilitou a adaptação”.

Quando questionada sobre as mudanças que poderiam ser realizadas à organização do evento, Ana Ventura explicou que “em Berlim houve um ‘overbooking’ do cinema, o que obrigou ao reagendamento da data do festival, que se realizou a uma sexta-feira, ao invés de se realizar a uma quinta-feira, que é um dia que funcionaria melhor na cidade”. Acrescentou ainda que “com a saída da pandemia o objetivo é, pelo menos, igualar as edições anteriores. Assim que se entender o público e como a pandemia alterou os seus hábitos e necessidades, far-se-ão as alterações necessárias”.

No decorrer da entrevista, sublinhou que as comunidades estão a ter iniciativas diferentes das que tinham há umas décadas porque “há outro tipo de emigração, que acaba por trazer um pouco do Portugal contemporâneo”. Salienta ainda que, “todas as pessoas diziam que não existia espaço para este tipo de cultura, mas, como está mais que provado, há espaço até fora das comunidades. Os próprios países, as pessoas locais e outras comunidades estão muito abertas à cultura contemporânea portuguesa”.

Para terminar as declarações ao BOM DIA, a organizadora faz um balanço positivo do resultado final porque continua a existir uma grande diversidade de filmes e de género. Apesar da pandemia, receberam muitas candidaturas, dentro das quais se encontravam muitos realizadores estrangeiros a querer entrar no festival, que não puderam concorrer, visto que este era exclusivo para candidatos portugueses.

“Mesmo com a pandemia continuou-se a produzir curtas e o trabalho do Arte Institute só complementou o esforço dos realizadores para fazerem as suas produções”, declara Ana Ventura.

