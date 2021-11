Festival de cinema português regressa ao Luxemburgo este mês

O Festival de Cinema Português está de volta ao grão-ducado. Entre os dias 12 e 19 de novembro serão exibidos, no Cinema Utopia, no Centro Camões e na Cinemateca do Luxemburgo, cerca de uma dezena de filmes em língua portuguesa.

De acordo com o programa, o Festival inicia-se sexta-feira, dia 12, com a reprodução de “Bem Bom”, de Patrícia Sequeira.

No dia seguinte, a comédia “Diamantino”, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, promete fazer rir em bom português a audiência da cinemateca do Luxemburgo.

Já no dia 14, pelas 17h00 locais, o Instituto Camões irá passar “O labirinto da saudade”, uma obra de Miguel Gonçalves Mendes.

No segunda-feira, dia 15, a cinemateca volta a receber outra produção, “Mar”, de Margarida Gil, e nos dias 17 e 18, respetivamente, “Alis Ubbo”, de Paulo Abreu, e “O grande Kilapy”, de Zézé Gamboa.

O último dia do Festival de Cinema Português será o mais preenchido. Inicia-se pelas 18h30 com “Soirée MotelX” e termina após a mostra de “A terra do não retorno”, de Patrick Mendes, “Sink away”, de Felix Cognard, “A mulher que viveu três vezes”, de Carlos Alberto Carrilho, e “Lobo solitário”, de Filipe Melo.

Esta iniciativa da Embaixada de Portugal no Luxemburgo e do Centro Cultural Camões conta com o apoio do BOM DIA.

